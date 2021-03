Municipio entrega kit de protección en comercios de Viña del Mar

Del orden de mil locales comerciales de Viña del Mar (Mipymes) han recibido de manera gratuita, el kit de de protección sanitaria para el comercio establecido de la comuna, beneficio para los que se inscribieron previamente a través de la Sección de Fomento Productivo.

El set sanitario, inserto en el marco del Plan de Prevención y Reactivación del Comercio y el Turismo impulsado por el municipio de Viña del Mar, que contiene un limpiapiés metálico desinfectante, amonio cuaternario, alcohol gel, guantes desechables y bolsa reutilizable, ha sido muy bien recibido por los comerciantes.

“La entrega de estos elementos de seguridad es un compromiso que adquirimos con los comerciantes para contribuir a la seguridad sanitaria de sus locales comerciales, colaboradores y clientes. Este es un aporte con el que queremos seguir apoyando la reactivación del comercio de la comuna, para que cumplan con los protocolos sanitarios”, expresó la alcaldesa Virginia Reginato.

El municipio adquirió 5.500 kits y en una primera etapa se inscribieron 2.100 establecimientos, por lo que funcionarios municipales debidamente acreditados se han desplegado en por las mipymes, para que quienes que no se adhirieron puedan ser beneficiados.

Para postular se puede hacer a través del portal web www.vinadelmarchile.cl y acceder al link “Postulación kit sanitario para comercio”, donde podrán llenar el formulario y conocer detalles de su entrega.

También se puede hacer presencialmente en Fomento Productivo a un costado el Hotel O’Higgins, en Casa Plan (6 Norte N° 454); en el Gimnasio de la Corporación (2 Oriente con 10 Norte) y en la Delegación de Reñaca.

Los requisitos de postulación a este beneficio son: el establecimiento o local comercial debe estar funcionando al momento de la entrega; poseer patente municipal al día en el pago al primer semestre de 2019 y/o años anteriores; y ventas anuales durante el 2019 inferiores a 100.000 UF.

Una vez aceptados, conforme a los requisitos y evaluaciones correspondientes, acceden a la entrega de los elementos de seguridad.

Quedan excluidos de este beneficio los establecimientos o locales comerciales que operan sólo como domicilio postal; aquellos cuya actividad no contempla atención de público; y aquellos cuyos clientes no pueden acceder a su interior, como kioskos, módulos, carros, etc.