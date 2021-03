Carolina Plaza, ex directora del Sernam: “La pandemia ha visibilizado un dolor oculto como es la violencia intrafamiliar”

Carolina Plaza, candidata a concejala por Providencia y ex directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), conversó este lunes con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a las consecuencias que ha traído la pandemia en el desarrollo económico, familia y psicológico de las mujeres.

“Este es un día (8M) en el cual rendimos homenaje a nuestro trabajo y entrega, sobre todo en este contexto como la pandemia que ha visibilizado un dolor oculto como es la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los desafíos? Son múltiples: está nuestro empoderamiento, el no seguir ocultando un dolor tan profundo y normalizando la violencia, la corresponsabilidad porque sólo el 38% de los hombres reconoce ayudar en la casa”, sostuvo.

“Claramente las nuevas generaciones tiene una mirada distinta donde se nos dignifica y se nos respeta más“, complementó la ex autoridad, quien remarcó la merma laboral y económica que dejó el coronavirus en el desarrollo de las mujeres.

“Con la pandemia hemos retrocedido significamente en la incorporación de la mujer en el mundo laboral donde hemos sido las más afectadas. Se retrocedieron 12 años que no solamente significa no llevar un aporte a la casa y disminuir nuestra autonomía, sino que también refleja lo que pasa cuando nuestros hijos no van al colegio. Este retroceso económico tiene una incidencia muy importante con la pandemia”, expresó.