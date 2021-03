“Jugaron con mi dolor”: El duro desahogo de la madre de Tomás Bravo

“Hoy es el Día de la Mujer; yo quiero felicitar y mandarle un abrazo a todas las mamitas y mujeres que me han brindado apoyo. A mis familiares, amigas y gente de Arica a Punta Arenas que me envía mensajes hermosos, apoyándome y también a aquellas mujeres que, durante los primeros días, me acosaron por Instagram, me acosaron por WahtsApp, tratándome de los peor”, declaró Estefania Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, tras la muerte del menor.

De acuerdo a la joven, fue duramente criticada por diversas personas “sin tener pruebas”. De esta misma manera, le envió un mensaje a quienes la juzgaron: “Les envío un mensaje de feliz Día de la Mujer. Su feminismo no sé dónde quedó, no tenían ni siquiera pruebas para poder humillarme. Jugaron con mi dolor”.

Durante las últimas horas, Gutiérrez también utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de “personas que jamás he visto, amigas que no veía desde hace tiempo y personas que no pensé que me apoyarían, como también no he recibido el apoyo de mujeres que hace unos días atrás se hacían llamar ‘mejores amigas’. Hoy no están, pero bueno… Dios nos abre los ojos a tiempo. Gracias a todas las personitas por su apoyo”.

En otro mensaje, la madre se sinceró y expresó que “dicen que no es bueno tener odio, pero yo tengo mucho odio en mi corazón, por ese bastardo (a) que me robó toda mi vida. Mi corazón no estará en paz hasta tener justicia por mi bebito”, finalizó.