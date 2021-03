Padre de Tamara Moya pide justicia por muerte de su hija y sostiene: “¿Merecería la pena al menos discutir la pena de muerte?”

Raúl Moya, padre de la pequeña Tamara, quien fue asesinada hace una semana por el disparo de un delincuente en medio de una encerrona, conversó con “Mucho Gusto” y manifestó sus deseos de justicia por la memoria de la menor.

“Yo sé quién asesinó a mi hija, sé su nombre, vi su cara y sé dónde vive su familia“, sostuvo el hombre, quien manifestó que llegará hasta las últimas instancias. “Las únicas palabras que salen de mi boca son de odio, de justicia y venganza. Yo sé que es mi hija la que está hablando a través de mí y ella era muy buena, y no quiere ver más gente sufriendo. Ella no quiere más muerte, más violencia“, expresó.

“Tenemos que salir a cazarlos, tenemos que salir a cazarlos. Si no lo hace la policía tenemos que hacerlo nosotros. Ellos son un puñado, son unos pocos, son unas ratas cobardes”, complementó Moya, quien entabló un tema que nuevamente volvió a la palestra en el debate público: la restitución de la pena de muerte.

“Un 65% de la ciudadanía está a favor de la pena de muerte (…) ¿No crees tú que merecería la pena al menos discutir la pena de muerte? ¿Por qué podemos discutir la ley de aborto? ¿Por qué podemos arrancar niños inocentes del vientre de una madre? ¿Por qué podemos discutir eso y es tan indignante discutir matar a criminales?”, aseveró.

“Yo no estoy hablando de violencia, yo la estoy viviendo y la voy a seguir viviendo el resto de mi vida. Porque a mí nunca nadie me va a quitar la imagen de mi hija en un cajón, nunca nadie me va a quitar de mi mente cuando yo tuve que ir a reconocerla al SML. Eso nunca nadie me lo va a quitar. Entonces, a mí no me digan que yo voy a poder vivir algún día sin violencia. Yo ya estoy metido en esta mierda, pero no quiero que nadie más se hunda conmigo”, cerró.