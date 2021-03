Familia de Tomasito exige respuestas y emplazan al Presidente Piñera para ayuda: “Cómo va haber un crimen tan perfecto”

La mamá y la abuela de Tomás Bravo realizaron este martes un punto de prensa en Arauco para exigir respuestas sobre la desaparición y muerte del menor, llegando incluso a apelar a la ayuda del Presidente Sebastián Piñera.

“Queremos exigir respuestas. Está pasando el tiempo y no tenemos respuestas de qué pasó, cómo pasó y ya pasan los días y los días, y sigue la incertidumbre y la angustia. Acá queremos saber la verdad. El Estado, el señor Piñera, que nos dé respuestas. Que el Servicio Médico Legal (SML), por favor, haga bien su trabajo, porque nos cuesta mucho creer tanta investigación y aún no tengamos respuestas”, cuestionó la abuela Elisa Martínez.

“Desde el principio que se ha hecho mal la investigación”, añadió. “Nosotros queremos pedir por favor que nos den respuestas”, lamentó.

Por su parte, la mamá del niño, Estefanía Gutiérrez, también criticó la demora para saber qué fue lo que le pasó a Tomasito. “Cómo va haber un crimen tan perfecto, cómo todavía no sabemos cómo murió mi hijo. Como mamá me duele y me desespera saber qué le pasó realmente a mi hijo”. “Cuánto tiempo tenemos que esperar para velar a nuestro hijo en paz”, señaló, ya que el cuerpo aún no ha sido entregado debido a las pericias.

La desesperación es tanta, dijeron ambas mujeres, que incluso emplazaron al Mandatario. “Nosotros le exigimos al Presidente, le exigimos respuestas, que él nos ayude a buscar respuestas, porque se supone que detrás está el Estado. Si nosotros tenemos que el SML con toda la gente que nos quiera acompañar y protestar y pedir respuestas… y si tenemos que ir a La Moneda también lo tenemos que hacer, también está planificado“, dijo la abuela.