“Le pido perdón por el daño causado”: Excarabinero Sebastián Zamora sostuvo que jamás pensó empujar a joven desde Pío Nono

El matinal “Mucho Gusto”, de Mega, conversó en exclusiva con el excarabinero Sebastián Zamora, formalizado por homicidio frustrado tras la caída de un joven al Río Mapocho desde el Puente Pío Nono, quien se mostró afectado por lo sucedido ese día y envió un mensaje a la víctima.

Según lo que relató y se acuerda de aquella jornada, el menor “estaba golpeando y lanzando objetos contundentes a un carro policial. Lo vi alrededor de 40 minutos antes, puede ser”. Cuando los funcionarios realizan la arremetida, señaló que “me voy directo a él para detenerlo”. “Nunca pensé que pudiera pasar”, sostuvo, afirmando que jamás pensó en empujarlo.

Consultado por que no lo ayudó, contestó que “en ese momento no pensé en otra cosa, entré en un estado se shocked, sí en ese momento pensé que hay que sacarlo”.

Frente a los cuestionamientos, agregó que “todos son expertos después que pasa algo, muchas personas dicen ‘no, yo me hubiese tirado”, es fácil decirlo cuando uno no está en la posición”.

Además, en el espacio le consultaron por si quería enviarle un mensaje a la víctima: “Le pido perdón por el daño causado, por si tiene algún daño físico y psicológico, que se recupere pronto que pueda hacerla las cosas que más le gusten, que no se olvide que todos cometemos errores algunas veces y que mi error quizás fue no bajar o haber hecho las cosas de distinta forma, haber hecho vista gorda, no sé que otra cosa pudiera haber pasado”.

“Pero soy creyente que todo pasa por algo, quizás este golpe nos sirvió a ambos para cambiar el chip y hacer una retroalimentación y ver qué cosa estamos haciendo mal y que cosas estamos haciendo bien”, añadió.

Hablo el joven que cayó al río

El matinal también habló con el joven que cayó el lecho del río. “Soy tranquilo, no molesto a nadie, ni a nada”, aseguró.

Sobre por qué iba a las manifestaciones, señaló que “da rabia e impotencia que nos pasen a llevar por donde quieran, por eso estoy ahí. Por eso todos mis compañeros están luchando, no por hacer desórdenes, ni por ser delincuentes, es luchar por algo más digno, una sociedad más digna”.

Sobre su mirada para Chile, indicó que “me gustaría que el país en el futuro sea igualitario, que todo sea por igual, pero no mirarnos en menos por ser del pueblo”.