Consejo de Monumentos Nacionales resuelve remover la estatua del General Baquedano: será restaurada

El Consejo de Monumentos Nacionales resolvió remover la estatua del General Manuel Baquedano, luego de que fuera vandalizada en múltiples ocasiones en las marchas desarrolladas en Plaza Italia, en la Región Metropolitana.

El objetivo es restaurar el monumento frente al daño que ha recibido de manera constante en medio de las marchas llevadas a cabo en el sector céntrico de la capital.

La acción se llevaría a cabo durante la madrugada del próximo viernes 12 de marzo, según informaciones preliminares.

Desde el Consejo de Monumentos Nacionales indicaron que por mayoría se acordó el “retiro temporal de la escultura ecuestre del General Baquedano como una medida preventiva y a fin de realizar trabajos de conservación y restauración integral sobre la pieza. Esta medida se fundamenta en el riesgo estructural que presenta hoy la escultura, lo que podría poner en riesgo la seguridad para las personas”, sostuvieron.

“Las intervenciones realizadas anteriormente no pueden entenderse como acciones de restauración“, precisaron desde la entidad, agregando que “se acordó realizar acciones de resguardo de la tumba del Soldado Desconocido”.

Asimismo, establecieron “realizar obras de protección y refuerzo al pedestal o base de piedra del monumento”.

Finalmente, señalaron que “en el tiempo intermedio se solicitará el mayor resguardo policial posible para asegurar la integridad del monumento“.

Cabe recordar que en las últimas movilizaciones, la estatua fue quemada y también intentaron derribarla, hecho que finalmente no se concretó.

Debido a lo anterior, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que como Gobierno interpondrán las querellas respectivas a quienes resulten responsables de estos hechos.

“Nosotros no le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile, no le pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile, lo único que le pedimos es que no destruyan Chile, miren qué poco les pedimos”, dijo Delgado en aquella oportunidad.