Ministra Undurraga en su visita a la región de Coquimbo: “El gran desafío es el agua”

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, entregó recursos regionales a la Comunidad Agrícola Estero Derecho de Paihuano, en el marco de su primera visita a la región de Coquimbo.

“Estamos apoyando el gran desafío en la región, que, sin duda, es el agua. Hemos estado con la Comisión Nacional de Riego (CNR), con el INDAP y con el gobierno regional para apoyar tanto proyectos de las comunidades agrícolas como a la Agricultura Familiar Campesina”, señaló la ministra.

Esta entrega fue realizada mediante el proyecto “Ampliación de embalse de regulación corta”, bonificado mediante el Concurso 113-2019 “Concurso Obras Civiles y Tecnificación CNR-GORE Coquimbo” que cubre $47 millones de los $52 millones que cuesta la obra en total.

En ese sentido, la secretaria de Estado señaló que estos recursos están dirigidos a optimizar el uso del agua y potenciar la actividad agrícola de la zona.

“No estamos hablando de una emergencia, ya que llevamos 12 años de sequía, por eso, lo que tenemos que hacer es, no solamente tratar año a año esto como si fuera la última vez, si no que ir de a poco ir acostumbrándonos a esto, este es un cambio climático que va a requerir de nosotros esfuerzos por adaptarnos de una forma distinta, entonces el desafío ahora, a nivel regional, a nivel comunal es pensarnos como cuenca en un largo plazo y sustentable”, sostuvo la autoridad.

Durante las actividades que marcaron la agenda de la visita de la ministra de Estado, estuvo la visita a un pequeño apicultor donde constató la manera en que INDAP ha contribuido a potenciar su emprendimiento.

Además, la autoridad sostuvo una reunión con representantes de los productores de pisco para conocer el estado de la industria en materias de productividad y comercialización.

Finalmente, Undurraga encabezó el Gabinete Regional del agro donde se analizaron los desafíos de la zona durante este año.

“Uno de nuestros grandes anhelos es poder avanzar en recuperar la ruralidad de nuestro país, disminuir las brechas que existen entre los sectores rurales y urbanos y ustedes como región han sido un ejemplo. El año pasado firmamos la política nacional de Desarrollo Rural y queremos conversar, porque se necesitan políticas nacionales, regionales y comunales porque esta ruralidad es riqueza para cada uno de los niveles territoriales donde nos encontramos”, sentenció la ministra de Agricultura.

Agencia Uno