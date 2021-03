Habló “Memo” por el caso de Tomás Bravo: asegura que colaborará, pero bajo una sola condición

Héctor Sáez es conocido como “Loco Memo” en Caripilun, mismo sector donde desapareció y luego fue hallado muerto Tomás Bravo.

El hombre no goza de buena reputación entre los vecinos y ha ido sindicado como un testigo de interés para la investigación, ya que dicen que subió una foto de la zona el día de la desaparición del menor.

Todas esas versiones las negó en una entrevista en exclusiva con CHV Noticias.

“Me compararon con un loco, inventaron una imagen falseada de mí. Dijeron que supuestamente vivía en las montañas, que supuestamente allá tenía una cueva y que siempre estaba en la cueva y no tengo precisamente una cueva para estarme escondiendo de nada“, señaló.

“Estoy dispuesto a colaborar con los ADN, estoy dispuesto a colaborar con la Fiscalía y estoy dispuesto a colaborar cuando se me requiera”, afirmó el hombre.

Eso sí, tiene una condición. “Yo no voy a colaborar en ningún momento bajo amenaza. Si vienen 30, 40 ó 50 carabineros a buscarme para que colabore, no lo voy a hacer. Yo voy a colaborar con el fiscal Ortiz, con la fiscal a cargo. Si tengo que hacerme un ADN, yo me lo voy a hacer“, dijo.

Además, dice que no tiene nada contra la Justicia. “Si ellos me nombraron como persona de interés en el caso, es porque de la familia de Tomasito dijeron que me habían visto dos horas o en el mismo momento en el lugar. Lo desmiento, porque ese día estaba en otro lugar y estaba con otras personas“, señaló.

“Quiero entregar mi versión. Tampoco quiero declarar bajo presión, porque así como la PDI anda con 30 funcionarios de civil y buscándome como una persona horrorosa, yo no converso con ellos. Por eso tengo contacto con la Fiscalía y si tengo que declarar voy a declarar ante el fiscal. Yo al fiscal lo conozco hace mucho tiempo, he tenido causas con él“, explicó.