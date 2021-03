Madre de Karina Cuevas se refirió a sujeto acusado de violar a su hija: “Se supone que él era su amigo”

En la Región del Bío Bío piden “Justicia para Karina”, consigna que ha marcado las calles de Santa Juana luego de que una joven de 25 años se suicidara después de una presunta violación.

Hechos que ocurrieron específicamente en la comunidad de Nahuelbuta, el 2 de enero de este año y según los antecedentes recaudados el principal sospechoso seria uno de sus amigos acompañantes, quien habría abusado de ella.

En este contexto y en conversación con el matinal ‘Contigo en La Mañana’, en el canal de Chilevisión, la madre de la joven fallecida se refirió a los días en que su hija permaneció hospitaliza tras consumir una gran cantidad de medicamentos hasta intoxicarse.

María Cárcamo, madre de la joven fallecida, relató las ultimas palabras que cruzó con su hija:“Me dijo, ‘mamá, mamá, quiero que te cuides mucho. Te amo y te quiero’, me dijo. Yo le dije ‘hija, yo estoy bien, la que tiene que cuidarse es usted, hacer todo lo que le haga el doctor’. Eso fue lo último que hablé con mi hija” añadió para entrevista en vivo con el matinal.

En la conversación salieron palabras de ella describiendo al supuesto amigo de su hija, quien hoy es el principal sospechoso del abuso sexual: “Una vez lo recibimos acá en Santa Juana porque la Kari se fue a la Armada y le habíamos hecho una despedida, pero al verlo ahora yo no lo recuerdo. Y lo encuentro tan raro porque obviamente él se va a defender, pero cuando mi hija estaba enferma él nunca se acercó a la familia a preguntar cómo estaba Karina, ni siquiera fue al velorio, ni siquiera fue al entierro y se supone que él era su amigo. Yo pienso que ninguna persona le da derecho a abusar de una persona cuando esa persona no quiere” señaló.

Momentos en los que continuo agregando “para mí no es fácil todo esto. Cuando veía en la tele lo de Ámbar decía cómo estará esa familia. Uno nunca se pone en ese lugar, pero cuando a uno le pasa, creanme que no hay día en que yo no lloro por mi hija. Cuesta mucho de resignarse. Antenoche me soñé con mi hija que me decía que él estaba mintiendo. Me decía que estaba mintiendo” terminó por comentar.

El acusado de violación fue entrevistado por el medio Meganoticias, donde habría entregado su versión de los hechos, asegurando que lo que había ocurrido era de mutuo acuerdo, señalando: “Cuando ella se levanta, me dice ‘¿qué me hiciste?’ y eso está todo testificado… yo sorprendido muevo los hombros y le digo ‘¿qué onda Karina?’ y ahí se salió de la carpa”, aseguró el sujeto, para luego seguir agregando “yo le digo ‘Karina, te llevo a Santa Juana y conversamos’ y ella me dice que no, en la tarde conversamos. Y eso fue todo hasta la tarde que hablamos por WhatsApp”.

“Yo nunca he dicho que no estuve con ella, yo estuve con ella, pero no fue violación, fue mutuo”, terminó por señalar el principal sospechoso, quien ya habría entregado toda esta información al Ministerio Público, negando por completo el delito sexual.