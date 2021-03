Ministro Paris: “El permiso de vacaciones no es un error, quizás lo fue no tener una comunicación de riesgo”

El ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que entregar un permiso de vacaciones durante el verano no fue un error, pese a que reconoce que el aumento de casos de Covid-19 durante los últimos días está vinculado con este periodo.

“Yo creo que el permiso de vacaciones, quiero aclarar una vez más, fue muy bien evaluado por mismo Colegio Médico, porque dijo había fatiga epidémica, que había cansancio mental y que era bueno que la gente pudiera salir”, dijo.

En esa línea, apuntó que “el permiso no es la causa del aumento de los casos, la causa fueron que durante las vacaciones, y no justamente la gente más humilde, se organizaron fiestas, no se respetó el toque de queda, se aglomeraba la gente, no usaban mascarilla, tomaban alcohol , se liberan, entonces eso fue lo que produjo este aumento de casos”.

“Si el permiso de vacaciones fue un error y quieran que diga eso, lo que yo he dicho es que no es un error. El error quizás fue no tener una comunicación de riesgo evidente para darle a la gente que tomó ese permiso la instrucción necesaria para que mantenga las medidas, que mantenía en Santiago o los lugares de origen en el lugar de vacaciones”.

Ante el alza de casos, Paris señaló que “tenemos la esperanza de que, como tenemos una gran cantidad de gente que ya está vacunada, el efecto no sea tan negativo. Pero nos estamos preparando de todas maneras. Hay un aumento importantísimo en camas UCI, UTI para estar atento a cualquier llegada de pacientes a los hospitales”.