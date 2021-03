Ministro Paris recibe segunda dosis de vacuna contra Covid-19: “Esperamos que la meta de vacunas de 5 millones al 31 de marzo se cumpla”

El ministro de Salud, Enrique Paris, llegó este viernes hasta el Liceo Carmela Carvajal, en Providencia, para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac contra el Covid-19.

Destacando las cifras del proceso de vacunación, que hasta la fecha hay 4.678.291 personas inoculadas y 1.620.020 con segundas dosis, el ministro sostuvo que “esperamos que la meta que nos fijamos de vacunar 5 millones de personas al 31 de marzo se cumpla, si es así vamos adelantar otras metas o adelantar otras edades, más bien”

“Esperamos que el 30 de junio, no antes, tengamos vacunados al 80% de la población susceptible”, añadió.

“Antes de tener la segunda dosis y siete días después incluso, entre 7 y 14 días después, no hay inmunidad, por lo tanto las personas que se han vacunado una vez o que recién se han vacunado por segunda vez hoy día, todavía no tienen toda la inmunidad desarrollada, para que no se liberen”.

Con respecto a las cifras actuales, con casi 6 mil casos nuevos de Covid-19, el ministro señaló que “la pandemia continúa”, pidiendo el máximo esfuerzo para mantener las normas sanitarias.