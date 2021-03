Cristián Barra renunció al cargo de coordinador de la macrozona sur tras declaraciones contra las Fuerzas Armadas

Cristián Barra renunció al cargo de Jefe del Equipo Coordinador para la Macrozona Sur tras emitir polémicas declaraciones sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas en La Araucanía. Por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública informó que aceptó la dimisión.

En conversación con diario El Mercurio la ex autoridad señaló que a las instituciones mencionadas “les falta voluntad” para enfrentar los hechos de violencia.

“Tiene que haber un afán de colaborar, y esa colaboración la he visto siempre más bien entorpecida que favorecida (…) Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, aseguró Barra.

Las declaraciones generaron críticas en el mundo de la política, situación por la que Barra decidió renunciar a su cargo.

A raíz de lo anterior, las autoridades informaron que se designó como Asesora Presidencial en la Macrozona Sur a Loreto Silva Rojas, cuya labor estará enfocada en materias relativas a la coordinación legal del trabajo del Gobierno en el lugar.

Silva es abogada de la Universidad de Chile, que durante el primer gobierno del Presidente Piñera se desempeñó como subsecretaria y ministra de Obras Públicas.