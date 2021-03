Asociación de Gimnasios de Chile y manifestación en el Costanera Center: “La gente está desesperada con tanta discriminación por el Gobierno”

Si bien la Asociación de Gimnasios de Chile no llamó a manifestarse en el centro comercial Costanera Center, sino que fueron los profesores que se unieron este lunes a protestar, del gremio declaran que los entienden absolutamente.

“La gente está desesperada, con tanta discriminación por parte del gobierno, creo que ellos mismos se armaron y fueron a entrenar adentro de un mall”, dijo la presidenta de la asociación, Marcela Díaz.

Para ellos el Gobierno está tomando decisiones por opiniones, sin ninguna data. “Nosotros tenemos la data, no así los mall. Nosotros tenemos todos los que han venido a entrenar, con quien han estado. No nos han pedido nunca la data, el Gobierno tiene toda la data con la gente que está con PCR y podría unirla con la data de nosotros y saber con quién están, no ha hecho nada”, declaró.

Hace dos semanas que los gimnasios lograron abrir sus puertas para recibir a las personas que quieran entrenar, después de prácticamente un año sin funcionar.

“La verdad este es un chacoteo, nos abren hace dos semanas atrás, donde tenemos que sacar a la gente de suspensión laboral, en algunos casos hicieron el último esfuerzo de contratar gente, invertir en todos los protocolos que estamos de acuerdo y para que dos semanas después te cierren”, señaló.

Además, acusan que les cobraron las patentes del año pasado y este 2021, ya tuvieron que pagar para poder funcionar. “Yo hice un cálculo solamente de 15 gimnasios de nosotros, hemos pagado cerca de 100 millones de pesos para poder operar y eso es obligación. Si no las pagamos nos cobran multa y nos pueden clausurar”, dijo Marcela Díaz.

Por otro lado, continúan pagando las imposiciones del personal, aunque no podían continuar operando, perjudicando así sus ingresos.

“Los gimnasios en Chile atendían, antes de la pandemia, a un millón de personas. Ahora, con todos los requisitos y protocolos, estamos atendiendo un 25 por ciento, es decir, a menos del 2 por ciento de la población. Es gente sana y saludable, que va hacer deporte y que se cuida. Pero nosotros somos los que estamos contagiando. No tiene ni pie y ni cabeza, la verdad que no resiste análisis”, cerró la presidenta de la Asociación de Gimnasios de Chile.