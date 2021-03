Diputados RN denunciarán ante el CNTV polémica franja de Lista del Pueblo por “incitar al odio”

Este lunes el jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, junto a la subjefa de bancada, Karin Luck, presentarán la denuncia realizada al CNTV ante el Servicio Electoral de Chile (Servel) por la franja emitida por la denominada “Lista del Pueblo” el pasado sábado 13 de marzo.

“Es una incitación al odio que no vamos a aceptar y por lo tanto vamos a ir al Consejo Nacional de Televisión para que esa franja no sea presentada durante el proceso constituyente”, aseguró Torrealba según consigna La Tercera.

A lo anterior agregó: “Hoy día lo que necesitamos son acuerdos, diálogo y menos violencia. Esa franja, ese discurso incita a ella y va en contra de la democracia, simplemente no lo vamos a aceptar”.

La polémica propaganda fue emitida en la franja electoral de cara a las elecciones de gobernadores, alcaldes y constituyentes que se desarrollará el próximo 10 y 11 de abril.

El cuestionado momento estuvo a cargo del actor Alberto Herrera (conocido en Instagram como @anotherbrother_) quien recibía una llamada donde era notificado sobre la muerte del presidente Sebastián Piñera producto de un infarto a raíz de los resultados de las elecciones. Ante la noticia el actor reaccionó feliz, celebrando y lanzando improperios.

Para finalizar consignaron: “Esto puede ser una realidad. Somos la Lista del Pueblo. No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la lista del pueblo. Únete a la resistencia”.