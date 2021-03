Pablo Allard por situación de la Plaza Baquedano: “Desplazar el monumento al General Baquedano fue una decisión acertada”

Pablo Allard, Decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, conversó este lunes con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la remoción del monumento al General Baquedano de la Plaza homónima debido a los hechos de violencia y vandalismo registrados en las últimas semanas, específicamente aquellos que dañaron una de las patas de la figura ecuestre.

Bajo esa línea el académico destacó la decisión tomada por el Consejo de Monumentos Nacionales. “Más allá de las pasiones que puede desatar en algunos de por qué llegamos a esto o no y los temas de seguridad pública, hay una prueba empírica y es que la cultura memorial ecuestre del General Baquedano estaba sufriendo un daño a manos de vándalos que requería su inmediata remoción y restauración. En ese sentido fue acertada la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de desplazarlo a un lugar seguro para evaluar los daños y tratar de restaurarlo“, sostuvo.

Sobre la misma, enfatizó en que se debe recuperar el orden público de la zona para que otros elementos como negocios, lugares simbólicos y esculturas no sigan siendo dañadas. “La pregunta es para restaurar no sólo el orden público sino que también el entorno urbano no sólo de Plaza Baquedano, sino que de los principales centros de la ciudad que por un año y medio ha sido víctima de vandalismo, destrozos y saqueos de vándalos y criminales que no tienen nada que ver con las demandas sociales y que siguen azotando la ciudad los viernes en las noche. Lo que encuentran lo destruyen, ya sean monumentos o espacios públicos. Todos hemos visto como utilizan los adoquines, los ladrillos, las soleras para utilizarlas como proyectiles, como rayan y destruyen lugares comerciales. La verdad es que acá estamos hablando de grupos anstisistémicos que lo único que buscan es el caos y el desorden. Esto no es sólo en Plaza Baquedano, es el centro de Valparaíso, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt que están destruidos no por el coronavirus, sino que por la violencia”, expresó.

Pablo Allard, además, resaltó la figura del General Manuel Baquedano y tildó de “precipitada” la idea de una eventual modificación del nombre de la Plaza Baquedano. “Es muy pretensioso y precipitado comenzar a renombrar lugares independiente de que tengan una carga política, ideológica o simbólica muy fuerte. Baquedano no es un personaje que divida a los chilenos. Hoy los chilenos están mucho más informados de la gesta de Baquedano. Estos vándalos que están destruyendo y violando la figura del general Baquedano y la tumba del soldado anónimo que nos representa a todos los chilenos lo están haciendo porque quieren establecer la anarquía y aprovechan la ubicación perfecta que tiene la Plaza para hacer sus arengas y botarlo. Lo que hay que hacer es proteger la escultura del Monumento y rediseñar el espacio para que a futuro pueda convivir las manifestaciones masivas con los monumentos”, cerró.