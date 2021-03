Exministro Mañalich: “Le estamos diciendo a la gente ‘quédese en casa’ y al mismo tiempo ‘vaya tranquilo’ a votar. Es una cosa poco coherente”

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que “hay que reflexionar rápido” sobre las elecciones del 10 y 11 de abril y la gran cantidad de casos de Covid-19 que se han registrado durante los último días.

“Y por rápido, quiero decir esta semana”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. Eso no necesariamente significa aplazarlas, pero sí la posibilidad de modificarlas, planteó.

De acuerdo al doctor, este tema “urge” porque “los números son que tenemos 15 comunas ó 6 y medio millones de personas en confinamiento completo, fase 1. 179 comunas en fase 2, estamos hablando de 194 comunas en el país que están en fase 1 ó 2″.

Por ello, advirtió una contradicción. “Nosotros le estamos diciendo a las personas, quédese en su casa, no salga por ningún motivo, no vaya al gimnasio, si va al templo porque requiere orar, y es legítimo, no vayan más de 10 personas juntas. Y al mismo tiempo le vamos a decir, ‘mire, el 10 y 11 de abril vaya tranquilo, no se preocupe, va haber harta gente, pero usted no va a correr ningún riesgo’. Es una cosa poco coherente”.

En ese sentido, añadió, “me preocupa que las protecciones, efectivamente, para las personas estén y no tengamos una agravación de la enfermedad, sobretodo en adultos mayores todavía no protegidos por la vacuna en 11 de abril con muertes”.

En segundo lugar, también advierte por la legitimidad del proceso. “Es cierto que el voto es voluntario, pero cuando la gente tiene temor o piensa que el costo o riesgo de ir a votar es muchísimo mayor al habitual, podemos tener una situación muy compleja de abstención electoral muy alta”.

Consultado por las pocas ganas y expectativas políticas para cambiar el proceso eleccionario, Mañalich contestó así: “Perdón que diga una cosa de perogrullo. Muchos candidatos están gastando mucho dinero con cuenta al rendimiento que después el Servel les va a hacer por los votos, y han contraído préstamos y compromisos. Hay personas que han renunciado al parlamento por meterse en esta aventura, por llamarle de alguna manera, epopeya a la Convención Constitucional”.

“Aquí, sobre todo el mundo de la salud pública, y pienso fundamentalmente en el comité asesor epidemiológico del Ministerio de Salud, tiene que pronunciarse muy claramente rápido, y ojalá se lo pidan, respecto a cuáles son las condiciones de seguridad, qué medidas hay que tomar de aquí al 10 y 11 de abril para que efectivamente tengamos una caída drástica de contagios“, señaló el doctor.

“Y, eventualmente, como dijo el Colegio Médico y la DC, entre otros, hay que pensar en una postergación de al menos dos de estas elecciones para disminuir la concurrencia, manteniendo los dos días. Me parece algo legítimo“, planteó. Por ejemplo, dijo, que alcaldes y concejales se elijan dos meses después.

Si se hiciera de este modo “puede significar que la cantidad de personas por metro cuadrado, en esos dos días, mientras no tengamos una protección adecuada con la vacuna, se mucho menor”, sostuvo.

Revisa la entrevista a continuación: