Presidente de Colmed Valparaíso criticó al Ministerio de Salud: “El plan Paso a Paso no tiene sentido”

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio De La Torre criticó al Ministerio de Salud por el plan Paso a Paso, asegurando que este ya perdió el sentido, ya que la Fase 2 tiene diferentes actividades que permite alto riesgo de contagio de Covid-19.

“Tener estos locales abiertos en pandemia nos parece contraproducente. El plan Paso a Paso, además de tener alguna lógica que no siguen la lógica sanitaria actual, tiene una falta de consecuencia y sentido común, lo que hace que muchas personas no respeten las normas y los contagios no bajen”, dijo el gremial a 24 Horas.

Todo eso en relación con que la Fase de Transición tiene malls, bares, mutitiendas, bares y cines abiertos.

Respecto a las vías para mejorar esta situación y que se bajen los contagios, De la Torre expresó que “se debe establecer Fase 2 con cierre de malls, restaurantes y bares, porque son focos de mayor riesgo de contagio”.

“Además, el retorno a clases en comunas en Transición se puede hacer en casos puntuales, pero no a nivel comunal”, cerró.