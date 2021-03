Alcalde Alessandri: “Se está empezando a repetir. La gente no está muriendo de coronavirus, se está muriendo de hambre”

Santiago será una de las comunas que entrará a cuarentena a partir del sábado 20 de marzo, a las 05:00 horas. El alcalde Felipe Alessandri ya advierte que serán “bien difícil” sobrellevar esta medida.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal dijo que la situación actual es “tan malo como en junio del año pasado”.

De hecho, el ministro de Salud, Enrique Paris, lo llamó para darle la noticia, a lo que apuntó que “uno entiende que no quedaba otra que llevar a cuarentena”.

¿No sirvió la fase 2? No, respondió Alessandri, pero por las características de Santiago, que es una zona con 2 millones de población flotante y que concentra gran cantidad de servicios, incluso manifestaciones. “Frente a eso es difícil que la fase 2 haya tenido el éxito deseado, pero uno lo entiende porque no podemos hacer estos cierres totales porque la parte psicoemocional de la población está muy afectada”, señaló. bono clase media.

Consultado por el Bono de Clase Media que anunció el Gobierno, el alcalde sostuvo que “no es suficiente y en eso lo comparto, porque es complejo. Lo veo día a día. Yo tengo mucho adulto mayor en Santiago que no puede acceder, ‘métete a ingresodeemergencia.cl… Es muy complicado ara ellos”.

“¿Qué haría yo? Un bono universal para las personas inscritas en el Registro Social de Hogares directo a sus cuentas rut, porque el tema de las cajas de mercadería, que el año pasado fue un éxito, ya no tenemos la logística, porque nos vamos a demorar tres semanas en esto”, señaló.

“Yo inyectaría a las comunas que están en cuarentena total un bono directo en dinero en efectivo, para que ellos puedan ojalá fomentar la economía local, comprar en almacén”, insistió en la idea.

“Yo lo dije en mayo del año pasado y se está empezando a repetir: la gente no está muriendo de coronavirus, se está muriendo de hambre y lo veo día a día. Me toca entrar a los cité, me toca ver la realidad de muchos migrantes que están en situaciones infrahumanas, y tenemos que llegar a todos”, concluyó.

