La firme postura del ministro Paris ante duras críticas de Izkia Siches por su gestión: “Aquí no deben haber divisiones”

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió ante las duras críticas realizadas por la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, en contra de su gestión y la del Gobierno en general.

Consultado respecto a este tema, el secretario de Estado señaló que “no tengo comentarios, no es conveniente hacer comentarios, porque comentarios sacan palabras. Hay un dicho muy popular en medicina: ‘A palabras infeccioneas, oídos penicilínicos"”, dijo en conversación con T13 Central.

Asimismo, manifestó que “los que están molestos, los que no, todos tenemos que dar esta batalla. Aquí no deben haber divisiones”.

Cabe recordar que la actual líder del Colmed indicó en el podcast “La Cosa Nostra” que “yo personalmente la he pasado bien mal con este gobierno. Nosotros ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial. O sea, yo tengo que hacer mi pega. Pero es que de verdad, el nivel de tapa… y yo les digo a mis colegas de derecha: ‘Oye, este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile’. ¡El peor! Liderado por un expresidente del Colegio Médico. ¡El peor! Es que ningún gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes… ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible… Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada, ir a votar por… Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”, declaró.

“En este contexto social, que el gobierno defina darle protagonismo a la CPC en la entrega de los ventiladores, en lo de las vacunas, ahora, me parece súper poco estratégico. Es como lo del obispado en el permiso de las iglesias. Mejor tú calladito arreglái la cuestión y les permitís que hagan su misa en un mes más, mientras arreglái el plan Paso a Paso para que pase colado. Pero es no conectar con lo que le pasa a la ciudadanía cuando tú les das un privilegio a quienes tienen capacidad de presión dentro del gobierno”, añadió la presidenta del Colmed.