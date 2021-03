Ministro Paris: "No le voy a contestar nada a la doctora Siches, porque el lenguaje utilizado por ella..."

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió escuetamente a las críticas realizadas recientemente al Gobierno y su administración de la pandemia, por parte de la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches.

En una entrevista, Siches cuestionó duramente al Ejecutivo, al Presidente Sebastián Piñera y al propio Paris por cómo han manejado la situación sanitaria del país en el último año.

La presidenta del Colmed aseguró que están en una “guerra campal” con el Gobierno, calificándolos como “infelices”, y la peor administración que le “ha tocado a la medicina en Chile”.

En el reporte sobre el estado del coronavirus, en Chile, Paris al ser consultado por las declaraciones afirmó que “siempre me he hecho cuestionamientos a mi función, siempre he pedido disculpas cuando me he convencido de que cometimos errores”.

Sin embargo, señaló que “no le voy a contestar nada a la doctora Siches, porque el lenguaje utilizado por ella y la forma en cómo se refirió a este ministro y al Presidente de la República, yo los encuentro inadecuados”.

Cabe recordar que las declaraciones de Siches han sido fuertemente criticadas desde el oficialismo, especialmente por parlamentarios de la UDI y RN.