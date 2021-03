Ministra Karla Rubilar acompaña a jóvenes con síndrome de Down a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, junto al Director Nacional (s) de SENADIS, Francisco Subercaseaux y el alcalde (s) de La Reina, Enrique Orrego acompañaron a un grupo de jóvenes con síndrome de Down a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down.

En la ocasión, la ministra Rubilar compartió en el vacunatorio móvil de La Reina con Joaquín, Felipe, Alejandro, Ignacia, Johao, Benjamín y donde destacó el proceso de vacunación que permitió a las personas con síndrome de Down formar parte de los grupos prioritarios de vacunación debido a que su condición de salud de base hace que sean personas inmunodeprimidas.

La ministra afirmó que “necesitamos generar conciencia global y permitir que las personas con síndrome de Down tengan igualdad de oportunidades. Esta ha sido una lucha larga que siguen realizando hasta el día de hoy las personas y organizaciones que trabajan por las personas con síndrome de Down. Hay un trabajo arduo, día a día para que seamos capaces de entender el rol y la importancia de dar visibilidad a las personas con esta condición, en cada uno de los espacios de la sociedad”.

La titular de Desarrollo Social y Familia agregó que “es por esto que, en este proceso de vacunación, donde ya llevamos más 5.000.000 de personas vacunadas a lo largo y ancho de Chile, hemos priorizado a las personas con Síndrome de Down. Las hemos visibilizado, porque para nosotros tienen relevancia y prioridad. Insistimos en el llamado a vacunarse, tenemos días dedicados para que ellos sean prioridad”.

En tanto, el Director Nacional (s) de SENADIS, destacó que “de acuerdo al calendario hoy se están vacunando todas las personas que no lograron hacerlo durante la semana. Además, durante la próxima semana el Ministerio de Salud estableció que las personas con discapacidad severa o profunda que tienen su Registro Nacional de Discapacidad y las personas con síndrome de Down que aún no han recibido su primera dosis, pueden acercarse a los vacunatorios a lo largo de todo el país para ser inoculados”.

Enrique Orrego, alcalde (s) La Reina afirmó que “en La Reina estamos comprometidos con la inclusión. Es por eso que en este día tan importante, estamos demostrando que queremos hacer de esta comuna un lugar 100% inclusivo. No sólo en materia social, sino que también en el ámbito sanitario. Como municipio buscamos acercarnos a las personas y ya hemos inoculado a más de 70.000 vecinos y es un trabajo que vamos a seguir realizando, utilizando nuestro vacunatorio móvil para acercar este proceso a los vecinos.

Según las cifras que nos entrega el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, al observar la población de 2 años y más, se estima que en Chile viven aproximadamente 29.250 personas con Síndrome de Down.

El 21 de marzo es la fecha instaurada para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down con el objetivo de aumentar la conciencia a nivel global –tanto de las instituciones gubernamentales, privadas y la sociedad en general– sobre el valor y contribución de quienes presentan esta condición.

La ministra de Desarrollo Social y Familia relevó la conmemoración. “En este día, hacemos un llamado a nuestra sociedad a dejar de lado los estereotipos y mitos que existen en torno a las personas con síndrome de Down. Nuestro interés es promover su desarrollo integral en todos los ámbitos y etapas de su vida, de manera que puedan concretar una efectiva inclusión social acorde a sus proyectos de vida”, concluyó.