Ministro Paris tras “palabras hirientes” de doctora Izkia Siches: “De ninguna manera voy a renunciar al Colegio Médico”

A diferencia de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, el ministro de Salud, Enrique Paris, no evalúa renunciar al Colegio Médico tras las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

“Yo me inscribí en el Colegio Médico prácticamente el día que me recibí. Y me fui caminando desde la Universidad Católica hasta nuestro querido edificio de Esmeralda a pie y me inscribí ese mismo día”, recordó.

Apelando a la tradición y la institucionalidad que mantiene el gremio, Paris subrayó que “de ninguna manera yo voy a renunciar al Colegio Médico de Chile, porque aunque haya recibido ciertos ataques, que no los voy a responder, eso no me inhibe de ser parte del Colegio Médico”.

“Yo fui presidente del Colegio Médico durante 6 años, nunca hice un paro, jamás llamé a paro, jamás traté mal a los ministras o ministros, siempre converse con Jaime Mañalich, con la doctora Helia Molina, con la doctora Carmen Castillo… mantivimos un respeto, de hecho solucioné muchos problemas regionales y nacionales con el diálogo“, sostuvo Paris.

A ello, añadió que “cuando se ataca la autoridad, no es la autoridad la que recibe el ataque, lo recibe miles de funcionarios de salud, miles de hombres y mujeres que han dejado su vida trabajando en contra de la pandemia”.

“Eso no me permite no sentir dolor y molestia por las palabras hirientes, pero yo sigo siendo miembro del Colegio Médico de Chile y no me va inhibir ningún ataque a renunciar a mi colegiatura”, concluyó.