Orrego y Rincón denuncian obra vial que deja incomunicada a Pedro Aguirre Cerda

Este lunes, se reunieron en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el candidato a Gobernador por la RM, Claudio Orrego, la candidata presidencial, Ximena Rincón, y el candidato a alcalde por la comuna, Juan Rozas, para denunciar que la ampliación de la Ruta 78, que cruza por la comuna, no cumple con el proyecto presentado por el Ministerio de Obras Públicas al municipio y la comunidad.

Junto a dirigentes vecinales, hicieron ver que el proyecto diseñado en un comienzo, estipulaba que el trayecto que iba desde el Club Hípico hasta el Oriente fuese soterrado. Contrario a este diseño, ampliamente consensuado, y tras enterarse por la prensa de las características de la nueva licitación, los vecinos y personal municipal fueron notificados, que sólo una parte del trayecto tendría estas condiciones y que la otra quedaría como viaducto, generando un impacto directo en la territorialidad y la calidad de vida de la comunidad.

Claudio Orrego fue enfático al respecto: “Esta es la forma de hacer ciudad que no queremos más en la región. Una forma autoritaria, poco transparente y absolutamente fragmentada, donde un Ministerio no habla con el otro, y donde las consultas a los vecinos son meras formalidades porque después no existe ni siquiera la deferencia de informarles directamente a ellos y al alcalde cuál es la solución”. Y agregó: “Esta realidad evidencia que es urgente el cargo de un Gobernador que sea capaz de ordenar y articular a todos los actores, sin excepción, para proyectar una región con mirada de futuro y con criterios reales de equidad urbana y justicia social. Queremos que haya progreso, pero no queremos soluciones de primera categoría para el sector oriente y de tercera categoría para el poniente”.

Juan Rozas, candidato a alcalde, dijo: “todos saben lo que sucede con la construcción de una autopista en altura: es un lugar que queda a merced de la delincuencia, gente en condición de calle que se instala a vivir ahí, espacios que se convierten en basurales y con el que quedamos completamente segregados. Ahora bastaría con que nos pusieran una reja en avenida Lo Ovalle para quedar encerrados como en una cárcel”. Y enfatizó: “No vamos a permitir que Pedro Aguirre Cerda se transforme en una zona de sacrificio. La participación ciudadana fue una burla. Hemos sido vulnerados permanentemente y no vamos a permitir que continúe esta condición”.

Por su parte, la candidata presidencial, Ximena Rincón, hizo ver que “si nosotros sabemos y todos los estudios lo indican, que los temas de seguridad, vivienda, salud, educación y pensiones son los temas que aquejan, complican y frente a los cuales quieren respuesta los vecinos, este tipo de decisiones va en la línea contraria a resolverlos, porque aquí no estamos integrando los territorios. No estamos haciendo que la calidad de vida mejore, estamos segregando y aislando”. Y finalizó: “si queremos devolverle la dignidad a hombres y mujeres en el país, esto no se puede hacer. No se puede repetir. Esto es hacer oídos sordos a lo que la comunidad dijo y maltratarla”.

Agencia Uno