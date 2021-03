Presidente Piñera espera inocular a toda la población objetivo para el segundo trimestre: “La vacunación masiva ha sido un proceso reconocido y apreciado en el mundo entero”

El Presidente Sebastián Piñera valoró el proceso de inoculación masiva implementada en Chile, asegurando que este suceso ha sido destacado tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

“En las últimas semanas hemos experimentado un preocupante aumento en el número de contagios y de utilización de las camas críticas en nuestro país. Nuestro Gobierno ha reaccionado desde hace semanas restringiendo la movilidad de las personas, a través de retrocesos de muchas comunas en el Plan Paso a Paso. Fortaleciendo nuestro sistema de salud, a través del incremento de camas de tratamiento intensivo. Y robusteciendo el sistema de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento”, comenzó declarando el Mandatario.

“Adicionalmente, seguimos impulsando con mucha fuerza el masivo y exitoso programa de vacunación, que ya nos ha permitido vacunar a 5,6 millones de personas, más de 2,9 millones con las dos dosis requeridas. De esta forma avanzamos a pie firme para proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas“, añadió.

En este sentido, afirmó que “gracias al aporte y contribución de muchas personas e instituciones, la meta de vacunar durante este primer trimestre a toda la población de riesgo, es decir unos 5 millones de personas, la cumplimos en forma anticipada. A partir de este miércoles iniciamos la vacunación de las personas entre 50 y 59 años de edad, proceso que esperamos terminar antes de las elecciones del 10 y 11 de abril”.

“Luego continuaremos con las generaciones más jóvenes, hasta completar durante este segundo trimestre la vacunación de toda la población objetivo, alrededor de 15 millones de personas. Sin duda la vacunación masiva en nuestro país ha sido un proceso eficiente y ejemplar, reconocido y apreciado en el mundo entero. Quiero esta noche agradecer una vez más, sentida y sinceramente, a todos los que con su esfuerzo y compromiso lo han hecho posible”, detalló.

Debido a lo anterior, el Jefe de Estado agradeció a “los parlamentarios que han colaborado con la aprobación de las leyes y con ideas constructivas. Agradecer a los trabajadores de la salud, al Ministerio de Salud, a los municipios, a las universidades, a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, por su entrega y compromiso. Y muy especialmente, agradecer a nuestros adultos mayores que con sus sonrisas y alegrías nos han regalado un ejemplo de esperanza y amor por la vida”.

“La pandemia no ha terminado”

No obstante, el Jefe de Estado fue claro en expresar que “a pesar del notable avance Programa de Vacunación Masiva, debo recordarles que la pandemia no ha terminado y que las próximas semanas serán difíciles. Por eso también quiero pedirles una vez más que no bajemos la guardia y que reforcemos nuestros cuidados personales, como el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social, y que cumplamos rigurosamente con las normas sanitarias de la autoridad de salud. A pesar de todas las dificultades y adversidades que, al igual que el mundo entero, hemos debido enfrentar en Chile, y gracias al esfuerzo y aporte de todos, estamos recuperando poco a poco la esperanza y el futuro. Durante este segundo trimestre lograremos vacunar a toda la población objetivo, protegiendo así la salud y vida de todos nuestros compatriotas“, reiteró.

“Hemos recuperado ya más de 1 millón de los 2 millones de empleos perdidos y seguiremos avanzando. Este año la economía chilena crecerá con fuerza y recuperaremos la totalidad o gran parte de lo perdido el año pasado. Y lo más importante, una vez más, los chilenos hemos demostrado 10 que, frente al dolor y la adversidad, lejos de quebrarnos y abatirnos, sacamos lo mejor de nosotros mismos, nos ponemos de pie y volvemos a caminar. Con la unidad, esfuerzo y aporte de todos, y con la ayuda de Dios, estoy seguro que está cerca el día en que podremos volver a abrazar a nuestros seres queridos, reemprender en plenitud nuestros proyectos de vida y buscar la felicidad junto a nuestras familias y seres queridos”, cerró.