Director del Hospital Regional de Concepción aborda muerte de niña de 11 años a causa de PIMS: “La paciente fue contacto estrecho de su madre”

El Director del Hospital Regional de Concepción, el doctor Alejandro Torche, entregó detalles sobre la muerte de una niña de 11 años a causa de PIMS o Síndrome Multisistémico Inflamatorio Pediátrico, una enfermedad que está asociada al Covid-19.

Sobre la menor fallecida precisó que “la paciente fue contacto estrecho de su madre, entonces probablemente tuvo la enfermedad, lo que no pudimos fue detectarlo al momento del ingreso a este hospital, pero no quiere decir que no haya tenido la enfermedad, muchas veces no es que sean asintomáticos, sino que muchas veces no se puede precisar una PCR porque ya ha transcurrido el tiempo, simplemente no se positiviza”.

“El síntoma grave que se atribuye al fallecimiento es este síndrome inflamatorio, que por supuesto, como estamos conversando, es totalmente grave”, expresó. Junto a esto, explicó que la menor “fue derivada desde el Hospital Regional, presentaba bastante sintomatología (…) tenía una falla renal, tenía también una encefalopatía y venía con una infección en el tracto digestivo”.

Además aseguró que “desde que ingresó al Hospital Regional (la paciente) hasta su deceso pasó prácticamente un mes”.

Torche enfatizó que “hemos tenido otros casos durante el año pasado y actualmente también hay otro caso de un menor de 4 años, que ha tenido una evolución favorable hasta el momento“, afirmó, reiterando que “él ha tenido una respuesta favorable a los primeros tratamientos, tenemos que esperar la evolución”.

“En realidad son síndromes bastante graves, así que hay que seguir los casos de cerca con todo lo que eso significa”, complementó el doctor.