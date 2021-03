“No puedo negar que estamos satisfechos”: Padre de Tamara habla tras la muerte de presunto asesino de su hija

El padre de Tamara, Raúl Moya, aseguró que el asesino de su hija, ocurrido durante una “encerrona” en febrero, murió durante la noche en otro asalto, en manos de un carabinero de franco en Pudahuel.

“Nosotros hace rato que teníamos la identidad del tipo que percutó el disparo contra nuestra hija y hoy día cuando ocurrió este incidente en la comuna de Pudahuel, pronto hubo gente que empezó a hablarnos y decirnos que era el mismo tipo que teníamos identificado, y al cabo de un rato de confirmó su identidad, y al cabo de otro rato se confirmó que había muerto”, dijo en conversación con el matinal “Contigo en La Mañana” de CHV.

Y aunque aún no esté confirmado por las autoridades de que sea el mismo sujeto, este delincuente igual “murió en un portonazo, a manos de un policía que afortunadamente tuvo la fortaleza mental, y la buena puntería, de poder defenderse y salir ileso”

“Esto es lo más cercano a la justicia que vamos a tener, porque eso fue lo que yo siempre opiné, que él y los cómplices se tenían que morir. Evidentemente eso no le va devolver la vida a mi hija, nosotros ya estamos viviendo una cadena perpetua de sufrimiento que no disminuye con esto, pero no te puedo negar que estamos satisfechos, porque el tipo pagó como tenía que pagar, y sobre todo porque ya no se va a hacer más daño a más gente“, indicó.

Sus duras palabras las justificó diciendo que “para mí era un tipo que había cruzado todo limite y que ya no tenía remedio, yo tengo esa convicción. No era un sujeto rehabilitable, porque había cruzado la línea oscura que puede cruzar un delincuente, que es asesinar a una niña indefensa y sin ningún motivo”.

“Si tú me dieras a elegir entre una verdad judicial, que a este tipo lo tenga 3 años más devuelta en la calle, dispuesto a quitar más vidas, y una verdad en que nosotros responsablemente y con nuestra conciencia tranquila donde te podemos decir que anoche murió el asesino de nuestra hija, yo elijo esto último“, sentenció Moya.

Por último, el padre de la menor de 5 años, hizo un llamado a los políticos para cambiar el sistema. “Tú sabes que el asesino de mi hija tenía 16 años, y se sentía seguro de lo que estaba haciendo, porque sabía que en caso de que fuera atrapado por la policía, en el caso que se procesara a través del sistema judicial, su condena iba a a ser un chiste. Antes de los 20 años iba estar devuelta en la calle”, señaló.

“Pero le salió el tiro por la culata, afortunadamente”, concluyó.