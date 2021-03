Padre de Tamara Moya aborda muerte de delincuente vinculado al crimen de la menor: “Espero que este sea solo el principio de la justicia para mi hija”

Raúl Moya, padre de la menor de cinco años baleada tras una “encerrona” en la comuna de Huechuraba, se refirió a la muerte del delincuente que estuvo involucrado en el asesinato de su hija, noticia que fue confirmada durante esta jornada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Cabe recordar que la autoridad informó que el sujeto que falleció en Pudahuel por un disparo de un carabinero de franco “era un de los blancos que estaba siendo investigado” en la muerte de la menor Tamara Moya.

Tras esto y en conversación con el periodista Martín Garretón para Radio Agricultura, el padre de la menor baleada indicó que “tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI) hicieron lo correcto al sindicar que este sujeto efectivamente es un blanco de investigación y que estuvo en la escena del crimen de mi hija, más allá de que no indiquen directamente de que él fue el autor material, sí me da una tranquilidad de que hayan dicho eso, porque en en el fondo, en cierto modo lo siento como un respaldo para mis palabras”, sostuvo.

Junto a esto, instó al Gobierno a tomar acciones para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el país: “Yo espero que haya un interés real, les queda un año de Gobierno y les queda la oportunidad de hacer algo valioso para el pueblo chileno, en donde se deje de proteger tanto a los criminales y empecemos a preocuparnos más de las víctimas”, declaró de manera categórica.

Asimismo, aseguró que espera ser invitado a “todas las comisiones donde se discutan estos proyectos, espero poder ser invitado. Creo que en cierto modo sí tengo la moral para poder sentarme y hablar de estos temas con cualquier persona de frente y mirándolo a la cara, y te lo aclaro, yo no tengo ninguna ideología política, yo no me voy a casar con ningún sector ni nada”, puntualizó.

“Para mí el político que yo apoye va a ser simplemente el que yo vea que tiene un interés genuino en avanzar en estos temas y no seguir estirando el chicle nomás hasta que acabe el período, hasta que se cambie de Gobierno”, complementó Moya.

En este contexto, precisó que “yo creo que es un problema transversal de la sociedad, esta alta espantosa que hemos tenido en la delincuencia y creo que ya que nos afecta a todos. Debería haber un acuerdo más o menos amplio para poder llegar a redactar leyes que realmente acaben con la chacota que está siendo el tema carcelario acá en Chile: penas bajas, beneficios varios, libertad condicional, donde consideran un factor a favor el simple hecho de hacerse evangélico, es un chiste de verdad”, manifestó.

Finalmente ,el padre de Tamara expresó que “espero que este sea solo el principio de la justicia para mi hija, todavía faltan dos personas más y ojalá que eso ocurra pronto, y después poder seguir preocupándonos de ojalá poder hacer algo bueno por los que aún quedan en este mundo, por los que aún potencialmente se pueden convertir en víctimas y quizás, ese sea el camino en donde encontremos alguna clase de sentido a todo este dolor”, cerró.