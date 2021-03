Papá de Tamara por muerte de presunto asesino de su hija: “Recibió el castigo que merecía”

Raúl Moya se refirió a la muerte del sujeto vinculado al asesinato de su pequeña hija Tamara en medio de una “encerrona”. El individuo fue abatido por un carabinero de civil en medio de un portonazo, justo dos semanas después del lamentable deceso de la niña de cuatro años.

En conversación con Las Últimas Noticias, Moya aseguró que sabía la identidad del antisocial que le disparó a la menor gracias a diversas fuentes que, de forma desinteresada, lo contactaron por redes sociales para entregarle antecedentes sobre el sujeto.

“Recibí muchos mensajes, de fuentes distintas, sin conexión entre ellas y el mismo nombre del autor material se repitió muchas veces“, expresó el padre.

A lo anterior agregó: “Diversas fuentes me indicaron a este sujeto. No tuve dudas de que él era el autor material del disparo (…) En el sector donde vivía era de alto conocimiento que él fue el que participó en la encerrona y ejecutó el disparo”.

En relación a la muerte del sujeto, Moya manifestó que se siente tranquilo. Además, agregó: “Creo que recibió el castigo que merecía después de un crimen tan horrible. Se hizo justicia, una justicia mayor de la que mi hija hubiese recibido en un tribunal. No siento felicidad, porque no sé si algún día nosotros como familia volvamos a sentir felicidad por algo”.

“A mi hija no me la van a devolver, pero sí, al menos, su asesino recibió el castigo que merecía y lo más importante aún, no podrá causarle daño a nadie más“, aseguró.