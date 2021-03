Ofician a Superintendencia por pago de pensiones de alimentos pendientes

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, anunció que oficiará a la Superintendencia de Pensiones, para que con la máxima urgencia las AFP cumplan la ley y realicen las retenciones correspondientes para el pago de pensiones pendientes, de acuerdo a lo estipulado en los distintos proyectos de retiro del 10%, de los cuales es autora.

Lo anterior, tras la información entregada por la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien señaló que ha habido “desacato de resoluciones” por la actitud de algunas AFP, que entre otras cosas se demoraron con el cumplimiento a las ordenes despachas por los tribunales.

Al respecto, la parlamentaria y jefa de la Bancada FRVS, señaló que “en el primer y segundo retiro de fondos de las AFP una de las cosas que nos preocupamos era la posibilidad de poder pagar las pensiones de alimentos. Hubo muchas complicaciones de coordinación entre el Poder Judicial, fundamentalmente los Tribunales de Familia y las AFP, pero hoy día todo el procedimiento está listo, está realizado y existe la orden de parte de los tribunales para que las AFP paguen. Sin embargo, algunas de ellas no lo están haciendo, no están cumpliendo con la ley, e incluso la vocera de la Corte Suprema ha dicho que las AFP están en un franco desacato y esto no corresponde”.

“Las AFP tienen que cumplir la ley y tienen que pagar las pensiones de alimentos, y es por eso que vamos a oficiar en carácter de urgencia a la Superintendencia de Pensiones para que con todo el rigor de la ley cumplan lo que tienen que hacer, y que simplemente es que frente a los recursos que tienen retenidos tienen que pagar la pensión a muchas mujeres, niños y niñas que están esperando estos recursos durante mucho tiempo”, concluyó.