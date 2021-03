Encuentran a chofer de camión que sufrió encerrona en Quilicura

Esta mañana de lunes, cerca de siete delincuentes realizaron una “encerrona” contras dos camioneros en la intersección de calle Colo Colo con caletera Vespucio, en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a información preliminar, el hecho se produjo cuando los antisociales cruzaron dos vehículos frente a los camiones que salían de su empresa con sus respectivas cargas.

Allí los delincuentes comenzaron a disparar, para quedarse con uno de los móviles e incluso tomaron de rehén a uno de los conductores, el que luego dejaron tirado en Lampa.

Afortunadamente, el conductor fue encontrado en buenas condiciones y sin mayores complicaciones, aparte del susto.

Al lugar llegó el matinal de Chilevisión, “Contigo en La Mañana”, que sacó las primeras reacciones del hombre, incluso antes de la llegada de Carabineros.

“Se bajan cinco sujetos de la camioneta, armas de fuego en mano, me amenazan, me bajan del vehículo y me suben a uno que portaban ellos“, relató el chofer de forma tranquila, quien indicó que solamente se entregó para evitar mayores problemas.

“Me suben al vehículo, me tiran al suelo, manos atrás, apuntado”, indicó que le dijeron. “Me apuntaron, me amenazaron, obviamente te insultan”.

Según recordó, el trayecto duró cerca de 30 minutos y cuando lo dejaron, decidió caminar hasta un servicentro hasta que se encontró con unas personas que le facilitaron un teléfono para llamar a Carabineros.

Hasta ese momento, según estimó, llevaba una hora y media de espera, y los funcionarios aún no llegaban.

“Yo creo que van a llegar, una vez que sea visto, van a llegar”, afirmó el hombre.