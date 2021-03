Senador Girardi llama a hacer trazabilidad que corte cadena de contagios

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, llamó al Ejecutivo a implementar, de una vez, las medidas necesarias para comenzar a aplanar la curva: contratar un pequeño ejército de trazadores, para que supervisen el aislamiento de los activos y realicen la búsqueda y ‘encuarentamiento’ de contactos cercanos, “y para ello facilitar el acceso a licencias médicas”.

Afirmó, también, que se debe realizar una comunicación de riesgo más eficaz dirigida a la juventud, “que entiendan que se pueden contagiar y morir si no hay camas críticas” y disminuir el triunfalismo del proceso vacunatorio, “no sabemos cuan efectivas serán ante las nuevas variantes”. Agregó que se debe “disminuir las actividades esenciales” y lamentó que el Gobierno “crea que pedir ayuda social masiva y sin discriminaciones sea un chantaje”.

El senador Girardi afirmó que “nada nos garantiza que si cambiamos las elecciones para el 15 de mayo no estemos en las mismas condiciones de crisis epidémica de hoy. Eso depende que el Gobierno haga bien su tarea y no la está haciendo. Basta salir a la calle para darse cuenta qué la cuarentena no ha disminuido la movilidad como debiera hacerlo”.

Agregó que “no están haciendo la trazabilidad como se debe hacer para lograr que alto número de casos positivos activos estén en recintos sanitarios y no es sus casas. De los más de 50 mil activos que tenemos hoy, sólo siete mil están aislados como corresponde, los otros 43 mil están en sus casas y contagiando”.

Para Girardi “se requiere que todas las personas que son contactos estrechos -que pueden ser entre 10 y 20 por cada caso activo- deben ser rastreados -y no por teléfono- y aislados de manera rigurosa y para ello hay que facilitar el acceso a una licencia médica. Hoy si tenemos 50 mil activos habría al menos 500 mil personas sospechosas transitando tranquilamente”.

El senador dijo que “para ello debemos tener un ejército de trazadores que apoye la tarea de las Seremi que no cuenta con los medios y los recursos. No se puede hacer trazabilidad exitosa por teléfono, a la distancia es difícil convencer a la gente que se vaya a un recinto sanitario y que entregue todos los contactos estrechos que tuvo”.

Añadió que “ese ejército de personas -la mayoría de las cuales está pasando por una difícil situación laboral- es fundamental para visitar los contactos estrechos e incentivarlos a respetar el aislamiento y tomar las precauciones -utensilios propios, desinfectar el baño, lavado de mano, uso de mascarilla al relacionarse con los demás, etc.– necesarias para no propagar la enfermedad”.

El parlamentario dijo que “muchos activos se resisten a entregar el número real de contactos estrechos para no incomodarlos o perjudicarlos laboralmente por ello -insisto- hay que facilitar el acceso a una licencia médica a todas las personas que se deban aislar por ser contacto estrecho. Lo que hoy no está ocurriendo como corresponde”.

Girardi dijo que “el Gobierno ha dicho que cuando se pide recursos directos a las cuentas Rut de las personas para entregarles aportes sin letra chica y suficiente para enfrentar la pandemia es un chantaje”.

El senador lamentó que “para el Ejecutivo la ayuda social sea un chantaje. Si no hay ayuda social y no hay comunicación de riesgo adecuada, que es decirle a la gente, especialmente a los jóvenes, que se pueden enfermar y morir si están todas las camas criticas ocupadas… y que hay nuevas variantes de virus y no sabemos cuan efectivas serán las actuales vacunas”.

Agencia Uno