“Que siga reclamando, no le vamos a hacer caso”: Ministro Paris respondió a feroz crítica de doctor en el matinal de CHV

El ministro de Salud, Enrique Paris, comenzó el balance de Covid-19 de este jueves respondiendo el comentario del doctor Juan Espinoza, emitido solo un tiempo antes de él mismo salir a escena delante de las cámaras desde La Moneda.

“Como siempre, aunque a algunos le moleste, aparentemente de algún canal, de algún matinal, agradezco a las radios Archi y no Archi. Agradezco a los canales de Arcatel y Anatael, agradezco a los funcionarios de La Moneda y del Ministerio de Salud”, comenzó diciendo la autoridad.

“Si alguien le molesta que yo agradezca, que siga reclamando, porque no le vamos hacer caso”, sentenció.

¿A quién respondió el ministro Paris?

No lo dijo, ni lo mencionó directamente, pero el ministro Paris se refería al doctor Juan Espinoza, médico cirujano cardiovascular del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Durante su participación de este jueves en el matinal de Chilevisión, “Contigo en La Mañana”, el profesional emitió una fuerte crítica al Gobierno.

“Creo que las cosas se han hecho mal, particularmente mal. Llamativamente mal. De hecho, se han hecho tan mal, se ha llegado tan tarde a todo que hay dos posibilidades: o francamente tenemos una élite gobernando, pero una élite de tarados; o tenemos gente que francamente ha buscado sacar algún rédito político de esto. Es inconcebible la cantidad de errores, no solamente comunicacionales, sino de acciones, que se han cometido durante todo este tiempo”, dijo.

“Hay muchos colegas que no se atreven a decir eso, pero yo lo digo. Han cometido errores que son realmente imperdonables“, afirmó el panelista en el espacio.

En esa línea, también repasó la gestión del exministro Jaime Mañalich, al que calificó como un gran gestor y recordó cuando dijo que no tenía conciencia de la magnitud de pobreza que había en el país.

“Si no sabes la pobreza, si no sabes la realidad de tu país, no sirves en un cargo púbico. Si lo más bajo, en términos de recorrido, hacia el centro de capital que haz llegado es Manquehue, no sirve. En este caso el doctor llegaba hasta Estoril“, lanzó con ironía.

“Una vez que nos pasamos al doctor Paris, que tiene un efecto balsámico, un efecto buffer, en términos médicos, para lo que significa originalmente los comentarios del doctor Mañalich… porque el doctor Mañalich hablaba poco pero hablaba firme“, continuó su análisis político.

“Ahora, el doctor Paris, la verdad, que aparte de agradecer todos los días las preguntas que le hacen los periodistas y de partir felicitando a todo el mundo por un exitoso programa de vacunación, yo creo que esas flores en vez de tirárselas entre sí en el segundo piso, o tirárselas entre sí al Ministerio de Salud, deberían guardarlas para el cementerio para que se las pasen a todas las familias de los 30 mil pacientes que han fallecido a la fecha, con PCR positivo o sin PCR positivo”, indicó.

Fueron justamente esas últimas palabras las que generaron la molestia de Paris.