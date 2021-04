Semana Santa: Realizan estrictas fiscalizaciones cordones sanitarios entre RM y Valparaíso

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto a su par de la región de Valparaíso, Jorge Martínez; al jefe de la Defensa Nacional en la RM, General Cristóbal De la Cerda, y a la jefa de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, General Marcela González, fiscalizaron la entrada en vigencia -a partir de las 13.00 horas- de los cordones sanitarios implementados por la autoridad sanitaria para la salida y entrada de vehículos en el fin de semana largo de Semana Santa.

La actividad se llevó a cabo en la Tenencia de Carreteras de Carabineros de Curacaví (Ruta 68), donde el Intendente Felipe Guevara enfatizó que “ningún vehículo que entre o salga de la región va a poder hacerlo sin la debida fiscalización, y sin los debidos permisos correspondientes. Quien no porte sus permisos va a tener que retornar a su lugar de origen”.

Para ello, informó Guevara, se ha coordinado con el Intendente Martínez para que las aduanas que están en la Quinta Región y las aduanas que están en la RM, no controlen dos veces a los mismos vehículos. “Asimismo, se han segregado los vehículos mayores, para así poder focalizarlo en los vehículos particulares ligeros que usan las carreteras. De manera que no hay posibilidad ni por carreteras ni por caminos secundarios de entrar o salir de la región sin el debido control sanitario”, dijo.

Por último, hizo un llamado a la vacunación de adultos mayores. “En nuestra RM tenemos casi un millón de adultos mayores, de personas de más de 65 años. Lamentablemente, y por distintas razones, hay 250 mil mayores que todavía no se vacunan, ni siquiera con la primera dosis. Entonces, quiero hacer un llamado a las familias de estos adultos mayores a que ayuden. Si están postrados, la atención primaria va a su domicilio, si tienen dudas de la efectividad de la vacuna, hay orientación en la seremía de salud”, expresó.

Por su parte, el Intendente Jorge Martínez fue enfático en “decirles a nuestros vecinos de la Región Metropolitana que no tienen ninguna posibilidad de entrar a la Región de Valparaíso. Aparte de estos puntos, al otro lado del túnel tenemos 12 puntos rodeando toda la región, con personal de Carabineros, PDI, FF.AA. y sanitarios. Así es que no lo intenten, no van a entrar, los vamos a detener. No hay permiso de viaje interregional y punto. Hoy en la región de Valparaíso tuvimos casi mil casos positivos, nos quedaban 6 camas críticas, y quiero pedir que seamos un poco solidarios y conscientes ante la gravedad de la situación. No salgamos de casa”.

En tanto, la general Marcela González reiteró que “Carabineros estará en distintos puntos, entre 20 y 15 por cada ciudad, controlando el ingreso y la salida de todas las personas. Nadie puede ingresar o salir por un cordón sanitario si no tiene la autorización y el permiso correspondiente”.

Finalmente, el jefe de la Defensa Nacional en la RM dijo que “el cordón sanitario prohíbe el traslado desde una región a otra. En este caso, la RM se encuentra completamente en cuarentena, confinada, por lo que este control únicamente permite el desplazamiento colectivo de aquellos que son funcionarios esenciales, en el ejercicio de sus funciones. En el caso de los permisos únicos colectivos también hay una diferencia entre el tránsito interno dentro de la región y el de empresas cuyos trabajadores esenciales tienen ese permiso único colectivo. Y, por último, el salvoconducto individual autoriza a quien tiene un trámite mortuorio o tratamiento médico comprobable o a quienes tienen una mudanza. Esas son las únicas tres condiciones que permiten cruzar un cordón sanitario”.