Senador Navarro: “Proyecto de nueva Onemi perpetúa la humillación a las regiones”

El senador Alejandro Navarro manifestó su rechazo a la aprobación en el Senado y envío a tercer trámite del proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia y la Agencia de Protección Civil.

“Los Futuros Gobernadores pesarán cabrita. Senado aprobó Ley donde el Delegado Presidencial preside y decide en toda Emergencia o Desastre Natural en las Regiones. Centralismo puro y duro”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Para el parlamentario el proyecto representa “la prolongación del presidencialismo extremo, pues ante un desastre natural o una emergencia, en todas las fases de prevención, de acción, de ejecución, se tendrá a los comités regionales presididos por el delegado presidencial”.

“Por eso es que no he apoyado este proyecto”, continuó, “pues esto no va a funcionar. Porque luego de siglos de la ley borbónica y siendo el último país del continente en elegir a sus gobiernos regionales, a este Senado se le pide que apoye una ley que irá en socorro de la ciudadanía, pero depositando todo el poder, una vez más, en el delegado del Presidente de la República. En un apuntado a dedo. Es decir, más de lo mismo”.

Según Navarro, ya hay “experiencias de funcionarios designados por el Presidente que cumplen 10 funciones, tal como Condorito, siendo delegados de la Macrozona Sur, luego negociadores en Isla de Pascua, después encargados de Estadio Seguro y ahora representándonos en la Comisión Interamericana de DDHH”, recordó Navarro.

De acuerdo al senador por la región del Biobío, “este proyecto de la Nueva Onemi está concebido con una mirada centralista, pues tanto en mi región como en cada región del país, tenemos la expertiz y la capacidad suficiente para tomar las decisiones que involucran a nuestros habitantes”.

Navarro finalizó señalando que, “este proyecto adolece de agudo centralismo y perpetúa la humillación a las regiones. Si es aprobado seguiremos con lo mismo, con delegados presidenciales con autoridad pero sin legitimidad, lo que no sirve en una situación de emergencia real, pues ahí no se respeta la autoridad, solo la legitimidad”.

Agencia Uno.