Intendente Guevara encabezó fiscalización en feria libre de Santiago

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto a funcionarios de Carabineros, PDI y la Seremi de Salud llegaron esta mañana hasta la feria libre ubicada en calles Martínez de Rozas y Cumming, comuna de Santiago, para fiscalizar en terreno el cumplimiento de las medidas sanitarias en cuarentena.

Guevara calificó de positiva la situación en el lugar, luego de que toda la Región Metropolitana fuera declarada en una estricto confinamiento este fin de semana. “El balance es positivo, la movilidad ha disminuido considerablemente. Acá en Martínez de Rozas la presencia de personas está completamente disminuida respecto de ocasiones anteriores”.

Situación similar ha ocurrido en las carreteras con los cordones sanitarios. “Se devolvieron un poco más de mil vehículos (1.095) desde el jueves a las 13 horas hasta las 9 horas de esta mañana. Recordar que ese cordón -que implica la fiscalización de todos los vehículos que entran y salen de la RM- va a continuar hasta mañana domingo a las 22 horas”, dijo Guevara

En cuanto a fiscalizaciones, se han realizado 25.101 en toda la Región Metropolitana, que han arrojado un total de 112 sumarios.

En la ocasión, el Intendente Guevara también hizo un llamado a la vacunación de personas mayores. “Uno de cada 4 personas mayores de nuestra región, aun no se vacuna. Hay 250 mil personas que se debieron haber vacunado voluntariamente no lo han hecho así es que le hacemos un llamado a las familias de esas personas a que concurran con sus adultos mayores a los recintos asistenciales. Si no pueden, porque están postrados u otra razón, los municipios y la atención primaria están dispuestas a hacer esa labor”.

Agencia Uno.