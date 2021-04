Anticonceptivos: Matronas solicitaron a ministro Paris revisión de medida del ISP

El Colegio de Matronas y Matrones solicitó al Ministerio de Salud que se revisara la exigencia que está colocando el Instituto de Salud Pública (ISP) para acceder a píldoras anticonceptivas mediante la presentación de receta médica.

Esta situación quedó al descubierto hace unos días en una cadena de farmacias, la cual informó no poder expender métodos anticonceptivos mediante compra electrónica (on line) si la usuaria no presentaba la respectiva prescripción de un profesional de la salud, en virtud del reglamento que regula la venta farmacéutica.

“Primero hay que aclarar que los anticonceptivos sí requieren receta por ley, de un médico o de una matrona, no es llegar y prescribir un método que no son todos iguales ni sirven para todos los perfiles biológicos de las mujeres. A lo mejor basta con la consejería. Sin perjuicio de eso, en este contexto de pandemia, el derecho a la salud sexual y salud reproductiva es más importante y por tanto estamos solicitando al MINSAL que se revise y flexibilice la medida”, dijo Anita Román, presidenta del Colegio.

En este sentido, la dirigenta informó que ya se comunicó con el ministro Enrique Paris, para que le solicite al ISP menores restricciones para que las usuarias accedan a los métodos anticonceptivos. “No queremos un alza de embarazos no deseados por falta de acceso a los métodos de regulación de fertilidad. Hay mujeres que por años consumen las mismas pastillas e inyecciones, y por temor al contagio no van presencialmente a las farmacias, y optan por la modalidad on line, pero no siempre van a tener una receta a mano”, especificó Román.

Por lo mismo, recordó que el año pasado se creó una red de voluntariado a lo largo del país, para atender a mujeres vía telefónica sobre salud sexual y salud reproductiva, a lo cual le van a encargar también hacerse cargo de este problema. “Esta red la vamos a reactivar y le vamos a solicitar a nuestros voluntarios y voluntarias que también puedan prescribir anticonceptivos orales para aquellas personas que lo necesiten con urgencia”, explicó Román.

“Es de vital importancia que ellas no se vean limitadas al acceso a la pastilla por un reglamento que, pudiendo ser ajustado a la norma, en el contexto actual de emergencia requiere una pronta revisión y flexibilización”, concluyó la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones.

Agencia Uno