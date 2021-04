Senador Guillier solicita establecer un cordón sanitario en Antofagasta

En el marco de la discusión de bonos a las familias afectadas por la pandemia y postergación de elecciones, respaldando la solicitud del Colegio Médico de Antofagasta, el senador Alejandro Guillier solicitó el establecimiento de un “cordón sanitario regional” para la minería, energía y actividades portuarias, aforos para llegada de buses y aviones y PCR a los viajeros en el lugar de origen.

El senador Alejandro Guillier explicó en la sala del Senado que respalda la solicitud del Colegio Médico de solicitar al Gobierno un cordón sanitario urgente contra el Covid-19, procurando que los sectores minero y energético operen de manera segura en la Región de Antofagasta.

En el contexto de la tramitación de la postergación de elecciones Guillier, aseguró que apoyaría el cambio de fecha entre otras consideraciones “porque lo pidió el Colegio Médico también a nivel regional, que están esperando medidas que protejan a nuestra población. La recuperación económica no debe pasar por pagarla en la salud y la vida de nuestra región. Pedimos por tanto un ‘cordón sanitario regional’ para la minería, energía y actividades portuarias, establecer aforos a la llegada de aviones y buses, junto con hacer los PCR en los lugares de origen de las personas”.

En lo relativo a la aprobación del Bono Clase Media, el senador por Antofagasta agregó que “necesitamos un diseño de apoyo que dé claridad a las familias que no van a ser abandonadas. Y en particular reconocer la permanente ausencia de las Pymes en lo beneficios que se aprueban. Se han aprobado beneficios tributarios a las grandes empresas y no se ha tenido la misma generosidad con las Pymes. No está en el diseño ideológico del gobierno ayudar a las Pymes y detrás de las Pymes hay empleo y si no las apoyamos la salida de la crisis será con un enorme desempleo”.

“La pandemia además de tensionar al límite la difícil labor de contención en los recintos médicos de la región, producto de la falta de personal y el estrecho margen de camas críticas, también hoy dificulta otras áreas del quehacer regional, como por ejemplo el acceso a educación digital de calidad en la zona“, señaló en un comunicado de prensa la doctora Pamela Schellman, presidenta del Colmed Antofagasta.

Agencia Uno