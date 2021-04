Felipe Alessandri por manejo del Minsal en la pandemia: “Ha hecho un buen trabajo. Que se ha improvisado es lógico, pero ¿quién no lo ha hecho?”

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago y candidato a la reelección, habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al manejo del Ministerio de Salud en la pandemia del coronavirus, sobre todo por las críticas de los últimos días hacia la gestión del ministro Enrique Paris y las posibilidades de que este deje su cargo a pocos meses de cumplir un año en él.

“Creo que el Gobierno, primero con los ventiladores y después con las vacunas, ha hecho un buen trabajo. Que se ha improvisado es lógico, pero ¿quién no ha improvisado? Es lógico. Como alcalde he improvisado porque hemos ido aprendiendo sobre la marcha. ¿Quién sabía lo que era el amonio cuaternario hace un año y medio? Sólo los químicos farmacéuticos, los químicos de profesión, pero un ciudadano común no sabía”, expresó.

“Hacíamos las sanitizaciones en las calles de bueno fe y los expertos dijeron que no se daban los resultados, o los túneles sanitarios, pero he ido aprendiendo sobre la marcha“, complementó el jefe comunal, quien valoró lo realizado por el Presidente Piñera y la autoridad sanitaria.

“En Chile, hasta la fecha y gracias a la conducción del Gobierno, no hemos llegado al dilema de la última cama. En comparación a otros países de la región, la situación de Chile ha sido mejor manejada. Obviamente se han cometido errores, pero es por el desconocimiento“, aseveró Alessandri.

“Yo respaldo el actuar del ministro Paris, por su forma llana y porque trabaja de lunes a domingo sin descansar”, cerró.