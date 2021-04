ISP oficia a farmacias para vender anticonceptivos sin receta médica

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) ofició esta mañana a los representantes de las farmacias para que flexibilicen la adquisición de anticonceptivos.

En ese sentido, “no se verán en la obligación de exigir una receta para la venta de éstos”, indicó el instituto en un comunicado.

“Lo anterior no implica cambio de las condiciones de venta, no obstante dada la necesidad inmediata de facilitar el acceso a estos tratamientos en tiempos de pandemia, el ISP entregará la facultad al químico farmacéutico de cada establecimiento de no exigir la receta en el caso de los anticonceptivos”, señalaron.

En tanto, en las farmacias online los químicos farmacéuticos podrán respaldar la venta a través de canales de mensajes instantáneos u otra solución que sea factible para el comercio electrónico.