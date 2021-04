"No he tenido contacto con él (...) no puedo perdonarlo": Madre de Tomás Bravo explicó su distanciamiento con el tío abuelo del menor

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, reveló que ya no mantiene comunicación con el tío abuelo del menor, Jorge Escobar, quien fue formalizado en el caso por su presunta participación en el crimen.

“Yo no he tenido contacto con él hace mucho tiempo, pero mi familia sí. Mi tía, mi mamá y mi primo sí tienen contacto con él por celular, pero yo no”, explicó la madre del pequeño, en conversación con Contigo en Directo.

Asimismo, indicó que “yo no quiero. Igual yo me siento mal porque él igual es responsable. Hasta el momento no puedo perdonarlo. Me cuesta mucho”, sostuvo la mujer.

Junto a esto, declaró que “de que es responsable, siempre lo he dicho, él es responsable. Él estaba a cargo de mi hijo, un bebé de 3 años, entonces él es responsable. Lo dejó solito“.

“Todavía estoy en un proceso muy difícil. Todavía no he velado a mi hijo, todavía no he superado esto. No sé si el día de mañana voy a poder perdonarlo, no pienso en eso“, manifestó finalmente.