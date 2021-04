Alcaldesa Carolina Leitao tras fiesta clandestina en Peñalolén: “Mientras hay gente que está muriendo, hay otra gente que se ríe en su cara”

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió a la fiesta clandestina detectada en su comuna, en medio de la pandemia de Covid-19 que se registra en el país.

Cabe recordar que Carabineros detuvo a 10 personas que participaban en este encuentro, una de ellas menor de edad. Según informó la institución policial, se trata de un empresario propietario de un sello musical, quien fue detenido junto a 9 personas en su vivienda ubicada en la calle Juan de Dios Vial, en el sector de Las Pircas. Desde Carabineros detallaron que los infractores se encontraban en una piscina con la música “a todo volumen” cuando fueron aprehendidos.

Sobre este hecho, Leitao indicó que “lo primero es que este es un hecho tremendamente indignante. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar para que la gente entienda, que este virus mata y está matando a gente, y hay una tremenda irresponsabilidad. Mientras hay gente que se sacrifica, que está arriesgando su vida, funcionarios y funcionarias de salud, hay otra gente irresponsable que no entiende y no logra entender de que está matando a otra gente”, expuso la edil.

“Y también quiero decir que esto no representa a la gran cantidad y mayoría de nuestros vecinos que han perdido sus trabajos, que han perdido sus ingresos por cuidarse, por estar hoy día cumpliendo una cuarentena”, agregó.

En este sentido, reiteró en que es una situación “indignante, porque hay una mayoría que mientras cumple, hay otras irresponsables y egoístas que no lo hacen”.

Junto a esto, la alcaldesa informó que “tenemos varias denuncia en distintos sectores, esto es transversal en clase social, en barrio. Los irresponsables están en todas partes y en este caso en particular, hace dos días atrás ya tuvimos otra denuncia en el sector de San Luis, otra fiesta, otros detenidos, y hoy día nuevamente, y así sucesivamente. Hemos estado preocupados todas estas noches, todos estos días de recibir estas denuncias, de concurrir a los lugares en que han denunciado y por supuesto lo vamos a seguir haciendo, porque la gente tiene que entender que hay que cuidarse”.

“Yo veo videos indignantes, donde la gente se ríe de un hecho que provoca la muerte de otras personas, y si eso no se entiende, la verdad yo no sé qué tiene que pasar para poder cambiar este tipo de actitudes”, complementó.

Sobre este en caso particular, la autoridad afirmó que ya tenían identificado al detenido: “Hicimos una denuncia donde tenemos también la idea y alguna información que se relaciona con esta persona también, una fiesta que se hizo en el sector de Lo Hermida hace tiempo atrás, la grabación de un videoclip, y con muchas personas en una cancha de fútbol y por eso nosotros hicimos la denuncia; y ahora también información que obtuvimos a través de los medios de comunicación, de esta persona que había viajado en avión con otras personas al sur de Chile (…) de esta persona ya tenemos varias denuncias”, sostuvo.

“Mientras hay gente que se está muriendo, hay otra gente que se ríe en su cara y eso es lo que a mí me parece indigno“, declaró finalmente.