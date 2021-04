Prohiben funcionamiento de motel en Recoleta: una pareja fue detenida

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto a la seremi de Salud RM, Paula Labra, y Carabineros, fiscalizaron el Motel Buda en la comuna de Recoleta por no cumplir con las medidas sanitarias al arrendar dormitorios por horas durante la cuarentena.

En el lugar se encontró a una pareja. El hombre contaba con un permiso para trabajar en otra comuna y la mujer no tenía ningún permiso.

Ante ello, el intendente Guevara explicó que “hemos recibido diversas denuncias, y dentro de ellas la de este motel por lo cual la policía verifico la situación, durante tres días, donde se verificó que ingresaban parejas por tres o cuatro horas al recinto y luego se retiraban”.

Además, agregó que “el recinto quedó con prohibición de funcionamiento, una pareja fue detenida, y se abrirá un sumario sanitario, exponiéndose a una multa de $50 millones y la clausura”.

Por su parte, la seremi Labra añadió que “este motel está arrendando habitaciones por hora, lo cual no se puede realizar en cuarentena. Si estuviesen alojando viajeros con sus permisos correspondientes no habría problema, porque estaría funcionamiento como hotel, situación que acá no ocurre”.