Denuncian a profesora tras utilizar Caso Catrillanca como ejemplo en clase virtual para niños de 1° y 2° básico

Apoderaros del Colegio Altazor de Concón denunciaron en redes sociales a una profesora de dicho establecimiento educacional por utilizar el Caso Catrillanca en una clase virtual para niños de 1° y 2° básico. La docente explica la vulneración de la igualdad ante la ley que —a su juicio— reciben las personas pertenecientes a la etnia Mapuche.

“¿Qué debe haber el Estado?”, consulta la maestra a sus alumnos en una diapositiva que acompaña de una imagen donde aparece un carabinero que apunta con su arma a un menor mapuche, a quien además reduce con su pie.

“Hace poco se dictó la sentencia del carabinero que le disparó (a Camilo Catrillanca), porque además el carabinero escondió evidencia, escondió la cámara que estaba grabando el momento, sacó imágenes. Entonces se acusó solo de que había hecho algo que no correspondía“, manifiesta la profesora en la clase virtual.

Posteriormente agrega: “Después la esposa, con la hija de Camilo Catrillanca, y la hija tiene de como ocho años. Y la pusieron así, tal cual como esta imagen. Así pusieron a la hija que tiene ocho años. ¿Qué puede estar haciendo esa niñita tan mal como para que el carabinero esté encima de ella?”.

Finalmente la docente indica: “Yo creo que es el derecho de igualdad el que está siendo vulnerado, porque no se le trata igual a los mapuche, independiente si eres delincuente o no eres delincuente, que no tiene nada que ver con ser mapuche o no. Porque un delincuente puede ser mapuche, puede ser chileno o puede ser francés o italiano”.

Tras la viralización de la polémica clase el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, informó que como autoridades investigarán el hecho.

“Las niñas, niños y jóvenes tienen derechos que le son inalienables y que están protegidos por normas que buscan que esos derechos no se vulneren, sobre todo en una etapa de la vida en que están en formación”, manifestó, según consigna Meganoticias.cl.

Finalmente, O’Ryan explicó: “En la Constitución vigente, el artículo 19, número 11, es claro en señalar que la enseñanza reconocida oficialmente por el Estado no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna y por su parte la Convención internacional de los derechos del niño, a la que Chile ha suscrito, señala la obligación de respetar la libertad de pensamiento y de consciencia”.

Revisa el registro a continuación: