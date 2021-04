Paula Daza desmiente a supermercado que negó ingreso de madre con su bebé argumentando “normativa del Minsal”

Las subsecretaria de Salud, Paula Daza, desmintió al personal de un supermercado Unimarc ubicado en la comuna de Ñuñoa que, durante la tarde del sábado, negó el ingreso a una madre con su bebé argumentando una “normativa del Minsal”. El hecho fue viralizado y ampliamente criticado en redes sociales.

En el registro se puede ver como el jefe del local niega de forma intransigente el paso de una madre, quien transportaba al bebé en un coche cubierto con una barrera protectora. La mujer —notoriamente angustiada— les explicaba que vive sola junto a su hijo y que necesitaba comprar artículos esenciales, recibieron una respuesta negativa basándose en una “normativa”.

A la discusión se sumaron otras personas que exigieron ver el documento donde se prohíbe el paso de bebés o niños al recinto. Pese a lo anterior, el jefe del local no accedió y —apoyado por otros funcionarios— solicitó el cierre de las puertas dejando a la mujer fuera del supermercado.

Si bien la sugerencia del Minsal es que no se asista con menores ya que muchos no pueden adoptar medidas sanitarias para su protección (como el uso de mascarilla, que no es recomendado en bebés por la OMS), cada familia vive una realidad con demandas distintas, por lo cual no exista tal prohibición.

Es necesario destacar que la “normativa” mencionados fueron desmentidos por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien afirmó que no existe una normativa que impida el ingreso de niños y bebés a tiendas.

Por su parte la cadena de supermercados Unimarc no se ha referido al incidente.