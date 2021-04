Presidente Piñera encabeza ceremonia de promulgación de la nueva Ley de Migraciones

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, encabezó la ceremonia de promulgación de la nueva Ley de Migraciones.

“Estamos hoy en Iquique para promulgar una nueva Ley de Migraciones, que va a reemplazar a la actual ley -que data del año 1975- y que con sus 46 años de vida ya no responde a los desafíos y necesidades del Chile actual“, declaró el Mandatario.

El principal objetivo de esta nueva Ley de Migraciones “es poner orden en nuestra casa, a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal“, detalló el Jefe de Estado.

“Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con los migrantes, que vienen a nuestro país a iniciar una nueva vida, a cumplir nuestras leyes, a trabajar de forma pacífica, a aportar al desarrollo integral y a la diversidad cultural de nuestro país”, aseveró el Presidente Piñera.

No obstante, puntualizó en que “no querremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes”.

Es debido a estos puntos que “para evitar estos males que tanto daño causan, aprobaron esta nueva Ley de Migraciones no solo a nuestros compatriotas, también a quienes escogieron a Chile como su segunda Patria”, detalló, agregando que “por eso pusimos en marcha el plan Frontera Segura, que es especialmente importante en esta Región de Tarapacá y en comunas como Colchane o Iquique”.

El Mandatario fue categórico en señalar que “quienes ingresan o intenten ingresar a nuestro país clandestinamente, por pasos no habilitados, no solo cometen un delito, sino que también se arriesgan a ser sujetos de una expulsión“.

“Pero más allá de eso, hemos visto que muchas personas, que llegan en esas condiciones, arriesgan lo más importante, su propia vida, y además muchas veces son ellos mismos víctimas de delitos. Lamentablemente ya cinco personas han perdido su vida intentando ingresar a nuestro país en forma clandestina, y los que lo han logrado, han debido desembolsar grandes sumas de dinero, y probablemente han sido víctimas de engaños y de abusos por parte de redes de tráfico de migrantes”, declaró.

¿Qué contempla esta ley?