Doctor del Sótero del Río: “No podemos pensar que los hospitalizados pueden crecer indefinidamente y que al país nunca le van a faltar camas”

El doctor Juan Carlos Said subrayó que la capacidad de aumentar las camas críticas no es infinita y, por ello, el cuidado frente al Covid-19 es de extrema importancia en este escenario.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el máster en Salud Pública y médico internista del Hospital Sótero del Río dijo que pese a que el país ha cuadruplicado sus camas, “estamos llegando al límite de lo que el país puede hacer”.

“Por cada seis enfermos en una cama crítica, se requiere un médico, dos enfermeras, tres paramédicos, al menos un kinesiólogo, un nutricionista, entonces es algo que el recurso humano está siendo un factor excesivamente limitante hoy en día“, alertó.

En ese sentido, en un sistema saturado, sostiene que los pacientes van a ser atendidos “como se puede, no como se debe”.

Otro elemento diferente a la primera ola de la pandemia es que el Covid-19 esta hospitalizando a personas más jóvenes debido a variantes más agresivas.

“Esta población de menor edad que está siendo afectada no son necesariamente grandes enfermos crónicos“, dijo, siendo el principal factor el sobrepeso u obesidad.

“El país está en unas situación donde efectivamente podríamos no tener donde colocar un paciente, esa situación esta realmente ahí”, dijo el doctor.

“Esto no es infinito, no se puede extender de forma infinita. No podemos pensar que los números de casos pueden crecer indefinidamente, que los hospitalizados pueden crecer indefinidamente y que el país es el único del mundo al que nunca le puede faltar camas críticas“, sentenció.

Revisa la entrevista a continuación: