Enfermera fue detenida en Ruta 5 por ocultar patente para evitar pago de TAG

Este lunes, una enfermera fue detenida en medio de los controles que ha realizado Carabineros de Chile en la Ruta 5, donde la mujer fue sorprendida transitando sin patente para evitar el pago del TAG.

En ese sentido, la persona reconoció que estaba cometiendo un delito pero que “era la opción que hay”, para evitar el pago de trayectos largos.

En su defensa, la profesional expresó que ella debe pagar todos los días 10 mil esos entre su ida de su casa en NOS, hasta la clínica donde trabaja.

“Esta bien, esta mal, es un delito. Pero es la opción que hay, por qué tengo que pagar por un servicio que no sirve”, dijo ante la prensa.

“No soy la única que venía sin patente, pero el TAG no me descontará la hora y media que llevó acá. No están dando el servicio que corresponde”, agregó.

Cabe señalar que, durante esta jornada en la Autopista Central, Carabineros fiscalizó a todos los automóviles, cursando 20 infracciones y detuvo a tres personas.