Ministerio de Salud informó que la ocupación de camas críticas llegó a un 97% en el país

Este lunes, el Ministerio de Salud informó en un nuevo balance de la situación del coronavirus en nuestro país, informó que existe una ocupación de camas críticas que llega a un 97% a nivel nacional.

En ese sentido, las autoridades informaron que hay 3.203 hospitalizados, 2.768 de ellos se encuentran con ventilación mecánica, por lo que solamente quedan 135 camas críticas disponibles en todo Chile.

Bajo ese panorama, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, precisó que de ellas la cifra es preocupante, ya que son más los jóvenes entre 20 a 59 años quienes están ingresando a estos pabellones.

“Hacemos un llamado a que los jóvenes consulten precozmente, no podemos bajarles el perfil a los síntomas. No piensen que en una junta de pocas personas no pasará nada”, cerró.