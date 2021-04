Hospital de Arica habilitó tres camas adicionales de cuidados críticos

El intendente de Arica y Parinacota, Roberto Erpel, realizó una visita al Hospital Regional Dr. Juan Noé para constatar en terreno la situación en que se encuentra el establecimiento, por la alta demanda asistencial causada por la segunda ola de la pandemia de Covid-19, y confirmó la apertura de tres camas adicionales de cuidados críticos (UCI) para responder a esta situación.

En el recorrido fue acompañado por la directora del Servicio de Salud Arica (SSA), doctora Magdalena Gardilcic, por el subdirector de gestión asistencial del SSA, doctor Luis Vásquez, y por el médico jefe del servicio de UCI-SAI, doctor Hernán Figueroa.

La directora Gardilcic manifestó que, de esta manera, el hospital completó un total de 42 camas en el servicio de UCI y 100 camas en el servicio de cuidados intermedios (SAI), en un contexto de índice ocupacional general de camas del 83.6 por ciento y del 93.9 por ciento para las camas críticas, al inicio de la jornada del 13 de abril.

Asimismo, agregó que, hasta la fecha, 31 pacientes del establecimiento han tenido que ser trasladados a hospitales de otras regiones del país, principalmente de la Región Metropolitana, lo que es un aumento respecto a la situación del 2020 en que, en total, se produjeron 37 de estos traslados.

El intendente Erpel valoró los esfuerzos de la dirección del SSA para gestionar la incorporación de seis médicos al servicio de UCI-SAI, lo que era un paso imprescindible para aumentar los cupos de hospitalización.

“En este instante, el sector de la UCI del hospital regional, durante toda la pandemia, está pasando por el momento más crítico. Tenemos que tomar conciencia. Las personas entre 18 y 59 años son las que están llegando a la UCI. El virus está matando a muchas personas. Seamos responsables en nuestro actuar”, enfatizó la autoridad regional.

La directora del SSA agregó que “en los últimos cinco días hemos notado un aumento progresivo en el ingreso de pacientes a unidades de camas críticas”. Comentó que el aumento de camas de UCI “no va a ser suficiente si la población no toma conciencia que es responsabilidad de ellos cuidarse. No debemos salir de nuestras casas si no es necesario. Hoy día la circulación del virus en Arica es altamente peligroso”.

El jefe de la UCI-SAI explicó que el personal de su unidad “está estresado al máximo. Los médicos están viendo más camas de las que debieran ver, pero la gente de salud está preparada para eso. El problema es que cuando vemos, en la prensa, que hay reuniones, que andan sin mascarilla, eso realmente nos molesta. Esta enfermedad tiene una mortalidad del 30 por ciento y está afectando a personas jóvenes de 30 o 40 años”.

Por lo mismo, el intendente y los dos médicos recalcaron que las personas deben reforzar las medidas comunitarias de distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas en todo momento.